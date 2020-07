Corona-Krise in Düsseldorf : Stadt will vor Schulstart noch mehr testen

Düsseldorf Bislang wurden in Düsseldorf 98.000 Corona-Tests gemacht. Von Lockerungen der Regeln sieht die Stadt ab. Am schlimmsten sei es, sich im Erfolg sinkender Zahlen zu sonnen.

Das bedeutet, dass die Stadt an der Maskenpflicht in den nächsten Monaten festhält. Mit Blick auf den Schulstart soll außerdem noch mehr getestet werden. Ein generelles Verweilverbot in der Altstadt, das Geisels CDU-Herausforderer Stephan Keller angeregt hatte, und die dauerhafte Sperrung der Freitreppe hielt die Expertenrunde für nicht nötig. Es sei aber richtig, dass bei großen Menschenansammlungen das Ordnungsamt einschreiten und die Leute zum Weitergehen auffordern muss, sagte Geisel. Feuerwehrchef von der Lieth meinte, dass man in den vergangenen Wochen „zu viele Ideen gehört hat, die immer alles erfüllen sollten und am Schluss doch differenzierter betrachten werden mussten.“ Es werde nie einen endgültigen Plan geben, die jetzigen Maßnahmen würden anhand der Erfahrungen weiterentwickelt.

Des Weiteren liegen dem Gesundheitsamt – anders als in Köln – aber keine Zahlen der Beschäftigten in Senioren-Pflegeeinrichtungen vor. Aktuell gibt es in Düsseldorf 56 stationäre Einrichtungen mit rund 4900 Plätzen und 28 Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit rund 1000 Plätzen. Es wurden bislang im Rahmen der aktiven Fallfindung Testungen von mehr als 1300 Beschäftigten sowie mehr als 1500 Bewohnern vorgenommen. Darin enthalten sind nicht die zum Teil notwendigen Nachtestungen in einzelnen Alten- und Pflegeheimen. Termine für Reihentestungen in weiteren Heimen wurden vereinbart, sodass es bald in rund 80 Prozent aller Pflege- und Altenheime in Düsseldorf Tests gegeben haben soll.