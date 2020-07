Immobilien : Rechtsstreit um Kündigung auf Eigenbedarf

Der Eingang zum Amtsgericht in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Bündnis für bezahlbaren Wohnraum demonstriert gegen Eigentümer-Familie, die Mietern mehrerer Häuser kündigte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Am Dienstag wird eine Räumungsklage verhandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Der Umgang einer Eigentümer-Familie mit ihren Mietern in mehreren Mehrfamilienhäusern beschäftigt nun Juristen. Zum einen hat die Partei Die Linke Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein Anfangsverdacht wegen Betrugs vorliegt, wie Sprecherin Laura Hollmann bestätigt. Zum anderen geht die Familie am Dienstag mit einer Räumungsklage vor dem Amtsgericht gegen einen Mieter aus Unterbilk vor, der der Kündigung wegen Eigenbedarf nicht folgte. Unterstützt wird er vom „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“, das das Vorgehen der Familie kritisiert und vor dem Gericht demonstrieren will.

Unserer Redaktion liegen mehrere Kündigungsschreiben vor. Neben Mietern der Immobilie in Unterbilk, wurden auch Bewohner eines Hauses in Pempelfort und eines im Zooviertel angeschrieben. (Mittlerweile stehen die Häuser leer und werden saniert.) Eine Tochter der Familie gibt an, gleich in zwei Wohnungen einziehen zu wollen. Eine Kündigung war für Ende September 2019 in Pempelfort befristet (auch für die Mutter ging dort in einer weiteren Wohnung eine Kündigung ein). Zum 30. November folgte dann die zweite Kündigung für das besagte Haus in Unterbilk, wo jetzt die Räumungsklage ansetzt. Hinzu kommt: Der Vater der Familie hatte bei seiner Eigenbedarfskündigung für eine Wohnung in einem dritten Haus (das dem Vater gehört) zudem angegeben, dass dort auch seine Töchter einziehen wollten.