Asphalt-Festival : Ein musikalischer Abend voller Poesie

Beim Asphalt-Festival auf dem Schwanenspiegel singt die Schauspielerin Manuela Alphons zum Klavierspiel Klaus-Lothar Peters. Vor allem die Brecht-Balladen gehen in ihrer Interpretation ans Herz.

Rechts taucht die Abendsonne den Schwanenspiegel in goldenes Licht. Links rumpelt eine Straßenbahn vorbei. Motorräder heulen auf, ab und zu schnattert eine Ente. Die Zuschauer an der kleinen Bühne im See erreichen diese Geräusche nur gedämpft. Sie tragen Kopfhörer. Selbst der Applaus hört sich an wie unter Wasser. Umso klarer ist zu verstehen, was Manuela Alphons vorträgt und singt, begleitet von Klaus-Lothar Peters am Klavier. Ihren poetisch-musikalischen Abend „Selbst die Sintflut dauerte nicht ewig“ hat die Düsseldorfer Schauspielerin für das Festival „Asphalt auf See“ zusammengestellt. Mit Gedichten und Texten von Bertolt Brecht, mit Liedern von Kurt Weill, Hanns Eisler und Paul Dessau. Bereits 2011 hatte sie am Bochumer Schauspielhaus ein Bertolt Brecht gewidmetes Programm herausgebracht, das sich mit den Jahren immer wieder wandelte. Für Manuela Alphons ist er der bedeutendste Dichter des 20. Jahrhunderts. „Ein großer Liebender, auch der Natur“, sagte sie einmal, „ein leiser Lyriker, dessen Kunst es war, mit vier Zeilen auszudrücken, wofür andere einen ganzen Roman brauchen.“ Deutlich wird das in dieser magischen Stunde am See bei „Ich will mit dem gehen, den ich liebe“ oder dem zarten Wolken-Zitat „sie war sehr weiß und ungeheuer oben“, bei dem die Zuschauer unwillkürlich in den Himmel blicken.