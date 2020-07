Landgericht Düsseldorf fällt Urteil : Der Streit um den Radschläger ist beendet

Foto: Christoph Schroeter

DÜSSELDORF Es kann in Düsseldorf mehr als nur eine einzige Radschläger-Figur geben. Das hat das Landgericht per Urteil am Mittwoch festgeschrieben - und ließ damit eine Unterlassungsklage der Alleinerbin von Radschläger-Designer Friedrich Becker ins Leere laufen.

Becker hatte die berühmte Figur – die neben Stadtwappen und Fortuna-Emblem mit zu den markantesten Düsseldorfer Signets gehört – 1957 kreiert, die Figur ist urheberrechtlich geschützt. Doch der Versuch der Becker-Alleinerbin Heike Kappes, eine andere Radschläger-Darstellung der Kö-Anwältin Maren Jackwerth als Urheberrechtsverletzung verbieten zu lassen, schlug fehl.

Laut Urteil ist der Jackwerth-Radschläger, verwendet unter anderem im „Düsseldorfer Siegel“, eine „freie Benutzung“ und „ausreichend weit entfernt“ von der Becker-Figur. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Beide Frauen fühlten sich im Recht, als das Landgericht den Streit um den Becker-Radschläger Ende Juni mündlich verhandelte. Becker-Erbin Kappes pochte auf ihr ererbtes Urheberrecht, das durch die „Siegel“-Darstellung verletzt sei.

Doch Anwältin Jackwerth winkte ab: Die Darstellung auf ihrem „Siegel“ sei gestalterisch ganz weit vom Becker-Emblem entfernt, damit völlig eigenständig und nicht mit der Becker-Figur zu verwechseln.

Dieser Position stimmte jetzt auch die 12. Zivilkammer des Landgerichts zu. Der Becker-Radschläger sei zwar „Teil der Kulturgeschichte der Stadt Düsseldorf“ und gelte als „schutzfähiges Werk der bildenden Kunst“. Jeder Verstoß gegen die Urheberrechte könne demnach geahndet werden. Daneben dürfe der Jackwerth-Siegel-Radschläger aber auch bestehen.

Durch andere Formgebung und andere Proportionen sei die „Siegel“-Figur eigenständig und „ausreichend weit entfernt von der Gestaltung des schutzfähigen Radschlägers“. Selbst wenn man davon ausgehe, so die Richter weiter, dass der Becker-Radschläger „als Vorlage für das Siegel gedient hat“, habe sich die verklagte Anwältin Maren Jackwerth „mit ihrer Bearbeitung von der klägerischen Gestaltung entfernt“.