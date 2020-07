Gleichstellung in Düsseldorf : Düsseldorfs Straßennamen sollen weiblicher werden

Gleichstellung in Düsseldorf

Düsseldorf Nur ein Bruchteil der öffentlichen Orte ist nach Frauen benannt. Die Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart will das ändern und hat deshalb eine besondere Aktion gestartet.

Das Gleichstellungsbüro greift dabei die Ausstellung „mutig – weiblich – unvergessen“ auf, die die Mahn- und Gedenkstätte im vergangenen Jahr gezeigt hat. Die Ausstellung hatte die Lebenswege von 16 bedeutenden Düsseldorfer Frauen beleuchtet, darunter viele Persönlichkeiten, die man im Stadtplan vergeblich sucht. Neu ist das Thema nicht. Bereits 1991 hatte es eine Broschüre mit dem Titel „Düsseldorfer Frauen auf den Spuren – Wege durch die Geschichte der Stadt“ gegeben. 2017 wurde daran anknüpfend der Stadtplan „Frauenwege in Düsseldorf – mit historischem Blick“ veröffentlicht, der weibliche Persönlichkeiten der Stadtgeschichte vorstellt.

„Einzelne Benennungen mit Frauennamen gibt es bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts“, sagt Stadtarchivar Mauer. So sei die heutige Bilker Straße in der neu entstandenen Carlstadt nach Elisabeth Auguste, der Frau des Kurfürsten Karl Theodor, benannt worden. Bei diesem Namen sollte es allerdings nicht sehr lange bleiben. 1807 wurde mit Blick auf neue politische Gegebenheiten der Name gestrichen und durch Bilker Straße ersetzt.