Neuerung im Pop-Up-Freizeitpark : Das Bier im Düsselland hat einen faden Beigeschmack

Besucher fahren auf dem Pop-Up-Freizeitpark "Düsselland" mit einem Riesenkettenkarussell. Foto: dpa/Marcel Kusch

Meinung Düsseldorf Bislang gab es in dem Freizeitpark auf dem Messegelände keinen Alkohol, das ändert sich nun. Die Entscheidung kommt ausgerechnet in einer Zeit, in der die Debatte um die Lage in der Altstadt längst nicht beendet ist.

Es gibt natürlich Gründe dafür, Bier und Wein im Düsselland auszuschenken. Dass es im temporären Freizeitpark bisher keinen Alkohol gab, war ein auffälliger Unterschied zur Rheinkirmes, wo zum geselligen Vergnügen der Besuch im Bierzelt mindestens ebenso gehörte wie eine Achterbahnfahrt. Kein Wunder also, dass die gebeutelten Schausteller hier eine Chance sehen, den Freizeitpark zu beleben.