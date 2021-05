Urteil in Köln : Siegauen-Vergewaltiger muss zehn Monate länger in Haft

Der Angeklagte wird in Handschellen in einen Gerichtssaal im Landgericht geführt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der 35-Jährige hatte 2018 seine Zelle in der JVA Köln angezündet. Mit dem Urteil erhöht sich seine zehnjährige Haftstrafe, nachdem er ein junges Paar in der Bonner Siegaue überfallen und eine junge Camperin vergewaltigt hatte.

Das Kölner Landgericht hat am Freitag den sogenannten Siegauen-Vergewaltiger wegen besonders schwerer Brandstiftung schuldig gesprochen. Der 35-Jährige hatte im Februar 2018 seine Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln in Brand gesetzt. Als Strafe erhöhte das Gericht die bereits rechtskräftige Verurteilung zu zehn Jahren Haft durch das Bonner Landgericht um zehn Monate. Der 35-Jährige hatte 2017 ein junges Paar beim Zelten in der Bonner Siegaue überfallen, mit einer Astschere bedroht und eine junge Camperin vergewaltigt. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.