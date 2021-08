Was das Heinrich-Heine-Institut bietet : Paris geht, Kriwit kommt

Service Düsseldorf Das Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut erinnert im kommenden Monat mit einer Ausstellung an Ferdinand Kriwet (1942-2018). Kurz zuvor endet die Paris-Schau mit einer Lesung von Nils Minkmar.

Bei den Sonderausstellungen des Heine-Instituts geben sich Kunst- und Kulturinteressierte die Klinke in die Hand. Endet die eine zum Thema Paris schon bald, so steht mit der anderen über den Künstler Ferdinand Kriwet die nächste spannende Veranstaltung schon im September bereit. Die Sonderausstellung „Paris, die schöne Zauberstadt“, die seit dem 11. März im Heine-Haus gezeigt wird und am 22. August endet, soll einen unterhaltsamen Abschluss finden. Über ein halbes Jahr lang widmete sich die Ausstellung 31 selten gezeigten Fotografien des ungarischen Fotografen André Kertész (1894-1985) sowie visualisierter Textpassagen Heinrich Heines. Gemeinsam stellen sie eine Liebeserklärung an die französische Metropole dar und zeichnen ein sensibles Bild längst vergangener Zeiten.

Die Finnisage wird nun in Form einer Lesung stattfinden: Der Journalist und Autor Nils Minkmar liest aus seinem Buch „Das geheime Frankreich“, einer scharfsinnigen Analyse der modernen französischen Gesellschaft. Minkmar, der bei dem einflussreichen Soziologen Pierre Bourdieu in Paris studiert hat, schreibt heute unter anderem für den Spiegel. Im Anschluss führt Kuratorin Gaby Köster noch einmal durch die Ausstellung. Die Veranstaltung findet am 22. August um 11 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per Mail an anmeldungen-hhi@duesseldorf.de ist allerdings erforderlich.