Höchste Auszeichnung des Landes : Galerist Holtmann und Künstler Gerresheim erhalten NRW-Verdienstorden

Das NRW-Kulturministerium hat diese Woche zwei Menschen mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. Künstler Bert Gerresheim und Galerist Heinz Holtmann wurden für ihre Verdienste für das Gemeinwohl geehrt.

Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat den Kölner Galeristen Heinz Holtmann und den Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim mit dem Verdienstorden des Bundeslandes NRW ausgezeichnet. Wie das Ministerium mitteilte, wurden die Ehrungen am Mittwoch und Donnerstag in Düsseldorf vorgenommen.

Gerresheim (85) setzt sich in vielen seiner Werke mit der religiös-christlichen Kultur auseinander. Seit Anfang der 80er Jahre wirkt er vor allem als Bildhauer und ist für seine Bronzeplastiken bekannt. Berühmt sind sein Bronzerelief an der Marienbasilika in Kevelaer oder die Heinrich-Heine-Figur „Gespaltener Heine“ in Düsseldorf. Der 1939 in Hamm geborene Holtmann gilt als einer der bedeutendsten Galeristen für zeitgenössische Kunst.