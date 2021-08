Witzige Neuerscheinung zur Geschichte der Düsseldorfer Institution : Kunsthalle wird Comicstar

Die neue Kunsthalle wird 1967 eröffnet - und nicht alle sind von dem Bau sofort begeistert. Ein Bildausschnitt. Foto: W. Blöss/Willi Blöss

Düsseldorf Die Kunsthalle kann auf eine 300-jährige Geschichte zurückblicken. Das macht sie aber nicht staatstragend, sondern mit einem tollen Comic von Willi Blöss.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Leute, was waren das für Zeiten! – möchte, ja könnte man ausrufen. Und das beinahe auf jeder Seite dieses Comics. Weil die Geschichte der Düsseldorfer Kunsthalle über die 300 Jahre ihres Bestehens immer schon spektakulär gewesen ist, nicht allein wegen der Kunst. Ein Schloss geht in Flammen auf, Kunst geht verloren, ein prächtiges Haus wird gebaut und wieder zerstört, eine neue Heimstätte entsteht, die kritisiert und beinahe wieder abgerissen wird. Das ist der Stoff, aus dem auch unterhaltsame Comics entstehen. Genauso ist es jetzt auch geschehen.

Doch vielleicht der Reihe nach, und die beginnt mit der Autofahrt des Herrn Willi Blöss von Aachen nach Düsseldorf. Willi Blöss ist Comiczeichner und ein Spezialist für das gewagte Aufeinandertreffen von populärer Kultur mit der Hochkultur. So hat Willi Blöss schon die Lebensgeschichten unter anderem von Munch, Monet und Rubens in bunte Bilder gesetzt. Also dachte sich Direktor Gregor Jansen, dass es doch ganz nett wäre, wenn auch die Geschichte seiner Kunsthalle mal ein bisschen flotter erzählt werden könnte – also im Comic. Das ist vielleicht ungewöhnlich, aber gerade deshalb für die Kunsthalle genau das richtige Format.

Info Mehr als 500 Ausstellungen seit 1967 Der Comic Willi Blöss, Gregor Jansen: „Das Biest vom Grabbeplatz“. Der Comic zur 300-jährigen Geschichte der Kunsthalle Düsseldorf. Verlag der Buichhandlung Walther und Franz König, 38 Seiten, 15 Euro (Auflage: 1500) Die Institution Seit Bestehen der neuen Kunsthalle 1967 präsentierte das Haus rund 2500 Künstlerinnen und Künstler in mehr als 500 Ausstellungen

Wir waren bei der Autofahrt von Herrn Blöss stehengeblieben und seiner Vorahnung, dass es jede Menge Staus mitsamt nerviger Parkplatzsuche in Düsseldorf geben werde. Aber dann ist doch alles ganz einfach und entspannt, was immer eine gute Voraussetzung für verrückte Ideen ist. Und die ist dann der Comic der Kunsthalle geworden.

Unfassbar: 1909 und 1911 präsentiert die Kunsthalle seinen Besuchern etwas ganz und gar Neues: Werke des franzöischen Impressionismus. Foto: W. Blöss/Willi Blöss

Mit diesem ebenfalls gezeichneten Prolog beginnt es also, und schon auf der nächsten Seite sitzen wir bei Jan Wellem (1658-1716) im alten Stadtschloss und sehen, wie er mit seiner Gattin Anna Maria Luisa de Medici ein bisschen Kunst zusammenkauft. Es wird eine der größten Sammlungen – mit fast 1000 Exponaten, darunter 46 großformatige Rubens-Gemälde. Künstler kommen ins überschaubare rheinische Städtchen und begründen den Ruf der Kunstmetropole, den Düsseldorf nicht mehr verlieren wird. Bei allem, was geschieht. Und es geschieht viel. Schon 1795 wird die tolle Sammlung weggeschafft, weil Napoleon mit seinen Truppen vor den Toren der Stadt steht und Kunstraub im großen Stile zu befürchten ist. Also geht alles nach München, und dort findet man die Werke so umwerfend, dass man sie später trotz mehrmaliger Rückgabeforderungen einfach nicht mehr rausrückt. So entsteht in München die „Alte Pinaktohek“.

Zurück an den Rhein. Dort geht 1872 das Schloss in Flammen auf, viele Künstler verlieren ihre Unterkünfte und Ateliers. Kleiner Lichtblick noch im selben Jahr: Kaiser Wilhelm I. gewährt den Düsseldorfern eine Entschädigung für die nach München gebrachte Kunst und zahlt 150.000 Taler. Das ist herzlich wenig für eine Sammlung, deren Wert bei 2,1 Millionen Talern liegt; doch das Geld reicht für den Bau einer neuen Kunsthalle. Ein monströser klassizistische Bau entsteht 1881, in dem es aber gar nicht klassizistisch zugehen wird. Dort nämlich wird die Gegenwart ausgestellt. Und Düsseldorf präsentiert als einer der ersten Häuser hierzulande den französischen Impressionismus.

Auch ein Teil der Geschichte: Willi Blöss bei der Arbeit am Comic. Foto: W. Blöss/Willi Blöss

Mag sein, dass auch die Unberechenbarkeit der Kunsthalle Willi Blöss angestachelt hat zu den bunten, vor Lebendigkeit strotzenden Zeichnungen. Denn es bleibt aufregend, mit der Zerstörung des Baus im Zweiten Weltkrieg und dem Neubau 1967. Ein Betonklotz ist das, fast wie ein Bunker, auf jeden Fall widerständig. „Das Biest muss weg“, ereifert sich Joseph Beuys. Doch als dann 1998 der Abriss sehr ernsthaft diskutiert wird, sind es vor allem die Künstler, die sich dagegen zur Wehr setzen.

Eigentlich ist die Kunsthalle immer schon der Ort aufgeregter Auseinandersetzungen. Und was lässt sich besseres von einem Museum sagen, das keine eigene Sammlung hat und darum sehr beherzt nach Neuem und Ungewöhnlichem Ausschau halten kann. Der neue Bau kommt gerade recht für turbulente Zeiten. Neben Beuys wirbeln Immendorff, Richter, Mack, Piene, Uecker, Polke, die Bechers und all die anderen in und durch Düsseldorf. Was waren das für Zeiten, als 1972 der Oberbürgermeister einem Bankett aus Protest gegen den Künstler Francis Bacon fernbleibt! Der aber taucht gar nicht auf, sondern zieht es vor, sich nach allen Regeln der Kunst zu betrinken.