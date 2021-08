Literatur-Initiative des Zakk : Hinterhoflesungen an besonderen Orten der Stadt

Die Autorin Jette Heinemann, die als Slamerin begann. Foto: Kulturzentrum Zakk/Zakk

Düsseldorf Traditionell stehen drei Donnerstage im August ganz im Zeichen der Hinterhoflesungen. Auch in diesem Jahr wird das Zakk wieder Literatur an besonderen Orten präsentieren. Los geht es am 12. August im Kinderspielhaus an der Dorotheenstraße.

Von Claudia Hötzendorfer

Newcomer haben es immer schwer, sich vor Publikum einmal ausprobieren zu dürfen. Die Hinterhoflesungen geben ihnen seit 2013 eine Plattform, eigene Texte vorzustellen. Das Konzept ist so einfach wie effektiv: An drei Donnerstagen im August, tragen ein Nachwuchstexter, ein bekannter und ein etablierter Autor Literarisches vor. Um es noch spannender zu machen, finden die Lesungen an ungewöhnlichen Orten in Hinterhöfen statt.

Jette Heinemann ist eine der vielversprechenden Nachwuchs-autoren, die dabei eine Bühne bekommen. Vor zwei Jahren bewarb sich die damals 14-Jährige bei der Poesieschlacht im Zakk mit eigenen Texten. Christine Brinkmann, zuständig für den Bereich Literatur, war unsicher. Jette war noch sehr jung und das Publikum kann unerbittlich sein, wenn ihm das, was vorgetragen wird, nicht gefällt. Sie wagte den Schritt und ließ die Schülerin auf die Bühne. Die Zuhörer waren begeistert. Nun mit 16 eröffnet die Düsseldorferin die diesjährigen Hinterhoflesungen am Donnerstag im Kinderspielhaus Flingern.

Ebenfalls angesagt haben sich Abdul Cahin und Akin Şipal. Abdul Cahin ist Theaterschauspieler und Regieassistent. Der 27-jährige präsentiert seit zwei Jahren seine Texte auf Poetry Slams. Akin Şipal ist erfolgreicher Drehbuch- und Theaterautor.

Den zweiten Termin am 19. August bestreiten die Newcomerin Paula Cienszkowksi, der Berliner Landesmeister im Poetry Slam und „Literaturvermittler“ Rainer Holl und Olivia Kuderewski, die Anfang des Jahres ihren Debütroman „Lux“ veröffentlicht hat, im Atelierhaus Schreinerei Bilk.

Zum Abschluss der Hinterhoflesungen laden Slam Poetin Jill Ziegler, Autor und Moderator Lukas Knoben sowie die Dramatikerin Esther Becker am 26. August in die AWO Kürtenhof Flingern ein. Becker erhielt für ihre Theaterstücke, die sich vor allem an ein junges Publikum richten, zahlreiche Auszeichnungen. Zuletzt den Berliner Kindertheaterpreis für „Das Leben ist ein Wunschkonzert“.

Alle Lesungen beginnen um 19 Uhr und sind kostenlos. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung unter https://reservierung.zakk.de/ erforderlich. Die Veranstalter freuen sich nicht nur über eine kleine Spende, sondern auch über Vorschläge für weitere Hinterhöfe, die sich für Lesungen eigenen.