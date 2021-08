Spielzeiteröffnung im Tanzhaus NRW : Laute Stimme für Außenseiter der Geschichte

Szene aus Ligia Lewis' Choreografie "Still not still". Foto: Moritz Freudenberg/Tanzhaus

Düsseldorf Das Festival „Volume Up“ im Tanzhaus NRW beschäftigt sich mit problematischen Formen von Geschichtsschreibung. Es gibt mehrere Uraufführungen.

Von Luca Schafiyha

Der Frage, wie Geschichtsschreibung unser Wissen und Denken beeinflusst, geht nun das Festival „Volume Up“, des Tanzhaus Nrw nach. Es stellt zugleich die Spielzeiteröffnung 2021/2022 dar und findet vom 6. bis 22. August statt.

Wie wird Geschichte geschrieben? Was passiert mit Geschichte, die ausgeblendet wird oder es nicht ins kollektive Geschichtsbewusstsein schafft oder sogar aktiv unterdrückt wird? Eine hochspannende Thematik, schaut man sich die Fälle von Geschichtsrevision der Menschheit an, die paradoxerweise später selbst in die Geschichte eingehen sollten.

Das ursprünglich als Veranstaltungsreihe angedachte Thema hat sich nun zu einem dreiwöchigen Festival entwickelt und wartet mit vielfältigen künstlerischen Darbietungen, Performances, Workshops und DJ-Sessions auf, ganz zur Freude der beiden Kuratorinnen Mijke Hamsen und Ligia Lewis.

Unter anderem treten Künstler und Künstlerinnen wie Venuri Perera, Panaibra Gabriel Canda und Faustin Linyekula auf und begeben sich auf die Suche nach ungehörten Geschichten. „Volume Up“ verleiht somit jenen eine laute Stimme, die auf Perspektiven jenseits mitteleuropäischer Wissensformen aufmerksam machen möchten. Dabei geht es laut Veranstalter nicht darum, Antworten für vergangene Gewalt zu finden, sondern sich zu versammeln, ins Gespräch zu kommen und eine Form des Wissens zu vermitteln, die einen hörbaren Widerstand in sich trägt.

Den Festivalauftakt bildet derweil die Uraufführung von „Still Not Still“, eine choreografische Komposition von Kuratorin Ligia Lewis. Die ehemalige Tanzkünstlerin am Tanzhaus NRW wurde kürzlich mit der Tabori-Auszeichnung geehrt und beschäftigt sich in ihrem Stück mit dem Ausschluss nicht-weißer Menschen aus der Geschichtsschreibung.

Weitere Highlights stellen Sorour Darabis Soloperformance „Savušun“, die sich mit kollektiven Trauerzeremonien der Schiiten auseinandersetzt, und Faustin Linyekulas „Statue of Loss“ dar, eine Suche nach Erinnerungen an die kongolesischen Soldaten, die für Belgien in den Ersten Weltkrieg zogen.

Die konzeptionelle Künstlerin Nathalie Anguezomo Mba Bikoro analysiert in ihrer Performance die Prozesse von Macht und Fiktion in Archiven, die sich kritisch mit Migrationsfragen befassen, während Panaibra Gabriel Canda in seinem Solo nach der Verbindung zwischen dem Selbst und der Projektion eines weiteren Ichs sucht.

Den Abschluss macht das Festival dann am 20., 21. und 22. August mit einer weiteren Uraufführung. Zwoisy Mears-Clarkes Performance „Geneigter“ nimmt sich der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und der Verbrechen an Herero und Nama in Namibia an. Ein hochaktuelles Thema, denn dieses Verbrechen wurde erst kürzlich von der Bundesrepublik als Völkermord anerkannt.

Neben diesen Beiträgen stehen auch noch weitere Workshops, Gespräche mit den Künstlern und Filmscreenings auf dem umfangreichen Festivalprogramm. Mijke Harmsen, Kuratorin und Dramaturgin am Tanzhaus NRW, freut sich: „Hier treffen künstlerische Positionen direkt aufeinander, und alle kommen in einen Austausch – Publikum, Workshop-Teilnehmende und Künstlerinnen.“

Eine Fortsetzung des Festivals im Mai und Juni 2022 ist bereits beschlossen.