Lesung im Heine Haus : Die Biographie eines Flusses

Service Düsseldorf 500 Seiten über den Rhein: Hans Jürgen Balmes stellt in einer moderierten Lesung sein Buch über den großen Strom im Heine Haus vor.

(RP) Noch ein Buch über den Rhein , aber eins, das sich seiner Bigraphie widmet. Das 500 Seiten mächtige Buch hat Hans Jürgen Balmes geschrieben, der in Koblenz geboren wurde und sein ganzes Leben in der Nähe des Stroms verbrachte. Das Buch ist ein Reisebericht und zugleich eine Kulturgeschichte des mächtigen Flusses, es ist aber auch eine Naturbetrachtung und ein Tagebuch. Am kommenden Dienstag, 10. August, wird Balmes aus seinem Buch im Heine Haus lesen.

Und so aufregend geht es in dem Werk zu, unter anderem mit der Erkenntnis, dass der Rhein einst an seiner heutigen Mitte entsprang, also dort, wo in einem tropischen Meer Seekühe lebten. Der Fluss schuf sich sein Bett stromauf und besitzt eine erstaunliche Geologie. Noch heute leben hier die ältesten Lebewesen Europas. Gleichzeitig ist der Rhein durchgehend geprägt durch Eingriffe des Menschen. Kein anderer Fluss versammelt so viele Widersprüche in sich – als Grenze, Verkehrsweg, Fluchtroute und Lebensader.