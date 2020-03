Kirchen in Düsseldorf : Kirchen gehen kreative Wege der Seelsorge

Da gemeinsame Gottesdienste nicht stattfinden dürfen, wird mit anderen Mitteln Mut geschenkt.

Derzeit dürfen stadtweit keine Gottesdienste mehr gemeinsam gefeiert werden. Um ihre Gemeindemitglieder aber in diesen schweren Zeiten dennoch beistehen zu können, lassen sich viele Pfarrer ungewöhnliche und neue Formen der Seelsorge einfallen. „Meine Idee war, Menschen mit mutmachenden Sätzen zu erreichen. So kam ich darauf, diese mit Straßenkreide vor unsere Kirchen zu schreiben“, sagt Pfarrer Alfred Geibel von der evangelischen Oster-Kirchengemeinde. Allgemeine Weisheiten und Sätze aus Psalmen sind nun vor der Trinitatiskirche in Rath und der Melanchthonkirche in Grafenberg zu lesen. Dort steht beispielsweise „:All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch“ (1 Petrus 5,7) und „Ein Lächeln ist ansteckend, aber nicht viral“. Inzwischen weitet Pfarrer Geibel seinen Aktionsradius aus und verziert auch öffentliche Flächen wie Garagenhöfe und Plätze mit den Sprüchen. Fotos davon stellt er anschließend auf die Homepage der Gemeinde.