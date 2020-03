Buchhandlungen trotzen der Krise : Werstenbuch und Dietsch bieten Lieferservice

Buchhandlungen gehören nicht zu den Geschäften, die noch Publikumsverkehr haben dürfen. Doch niemand untersagt den Buchhändlern, dass die noch in ihren Läden sein dürfen. Die inhabergeführten Buchhandlungen „Werstenbuch“ in Wersten und „Dietsch“ in Benrath bieten einen Bringdienst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

„Wir bringen per Telefon oder per E-Mail bestellte Bücher nach Hause“, sagt Marc Westphal, mit seiner Frau Inhaber von Werstenbuch.Die Lektüre liefert entweder Dagmar Westphal mit dem Auto frei Haus, oder bei den Stammkunden aus der Nachbarschaft Marc Westphal zu Fuß. Bezahlt wird entweder auf Rechnung oder wenn es sein müsse, mit so wenig Kontakt wie nötig an der Haustür.