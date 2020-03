Lutherische Kirchengemeinde : Der Online-Gottesdienst hat viel Resonanz erhalten

Radevormwald Die lutherische Gemeinde hat ihren Gottesdienst über einen Live-Stream geteilt. Sie erreichte nicht nur Radevormwalder.

Um halb zehn Uhr morgens ist die Technik in der lutherischen Kirche an der Burgstraße bereit. Jugendreferentin Julia Müller sitzt vor dem Computer, um die Kommentare des ersten Gottesdienstes im Live-Stream zu moderieren und Konfirmand Jos hat seine Kamera fertig eingerichtet.

Pfarrer Philipp Müller macht einige Aufnahmen- und Tonchecks, während Kirchenmusiker Martin Scheibner bereits an der Orgel Platz genommen hat. An diesem Sonntag geht die Kirchengemeinde das erste Mal mit einem ihrer Gottesdienste online.

Evangelische Kirchengemeinden in Neuss : Erfolgreicher Start für Gottesdienst per Online-Stream

Während der Corona-Krise bleiben die Kirchen geschlossen, aber geistlichen Beistand will die lutherische Kirche in dieser Zeit trotzdem leisten. Pfarrer Philipp Müller und seine Kollegin Manuela Melzer leisten Seelsorge am Telefon, schicken Briefe und Grußkarten und wollen eben auch den wöchentlichen Gottesdienst in die eigenen vier Wände bringen.

Eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes fangen die Glocken an zu läuten. Immer mehr Zuschauer versammeln sich vor dem Computer oder dem Smartphone, um live an dem Gottesdienst teilzunehmen. „Aktuell gucken schon über 40 Menschen zu“, verkündet Julia Müller kurz vor Beginn.

Um Punkt 10 Uhr begrüßt Philipp Müller dann alle Zuschauer, die nicht nur aus Radevormwald zugeschaltet haben, sondern unter anderem auch aus Remscheid und anderen Nachbarstädten. „Wir müssen jetzt eine neue Art des Gottesdienstes finden, denn alles ist anders. Unsere Gewohnheiten und unser selbstbestimmter Alltag ist in wenigen Tagen weggewischt worden. Vieles ist nicht mehr möglich, wir müssen uns auf das Wesentliche besinnen“, begrüßt der Pfarrer seine Zuschauer. Er will in dieser Zeit mit seiner Gemeinde Trost und Geborgenheit spenden. In seiner Predigt rückt er das Thema Trost in den Mittelpunkt und gibt seinen Zuschauern Zuversicht.