Unsicherheit kurz vor Staatsexamen : Medizinstudierende wegen Corona doppelt unter Druck

Düsseldorf Nachwuchsmediziner werden an Krankenhäusern dringend benötigt und wollen auch gerne helfen. Sie erwarten jetzt aber auch Klarheit darüber, ob ihre für April geplanten Staatsexamen stattfinden oder nicht.

Bei vielen Medizinstudierenden der Heinrich-Heine-Universität liegen in diesen Tagen die Nerven blank: Eigentlich müssten sie wenige Wochen vor ihrem zweiten Staatsexamen im April nur eines tun: lernen. Doch genau das falle vielen Studierenden zurzeit besonders schwer, sagt Alexander J.* Er verbringe zwar viele Stunden jeden Tag am Computer, lese aber vor allem die aktuelle Nachrichten zur Entwicklung der Corona-Pandemie. Dabei stoße er immer wieder auf teils widersprüchliche oder unklare Aussagen darüber, ob die Prüfungen denn nun stattfinden oder nicht. Das sorge für Verunsicherung bei den Studierenden, aber auch für eine zusätzliche psychische Belastung. „Viele von uns wollen in den Kliniken so schnell wie möglich helfen, doch wir brauchen von den zuständigen Institutionen und aus der Politik jetzt klare, verbindliche Informationen darüber, wie es nun weitergeht.“

Im Fach Medizin ist die Situation für Studierende speziell, denn die Abschlussprüfungen werden bundesweit koordiniert und finden in der Regel in großen Veranstaltungsräumen wie Sporthallen statt. An der Koordination sind etwa das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) und die Landesprüfungsämter beteiligt. Das IMPP und der Medizinische Fakultätentag hatten den zuständigen Ministerien vor Kurzem empfohlen, die Prüfungen auf 2021 zu verschieben, um Prüflinge und Prüfer vor einer Coronavirus-Infektion zu schützen und eine faire Examensprüfung sicherzustellen. Studierende sollten aufgrund der Notlage an Krankenhäusern bis dahin in den praktischen Teil ihrer Ausbildung an Krankenhäusern geschickt werden und im Anschluss das zweite Staatsexamen und die sogenannte praktische M3-Prüfung ablegen. Früher nannte man das „Hammerexamen“, weil es eine enorme Belastung für die Studierenden darstellte. In dem Beschluss, auf den sich Bundeskanzlerin und Länderchefs am Sonntag einigten, heißt es wiederum, dass die Teilnahme an „erforderlichen Prüfungen“ möglich sei.