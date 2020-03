Geschäfte für den täglichen Bedarf in der Benrather Fußgängerzone : Ein Zeichen der Dankbarkeit von unbekannt

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen vor der Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte in der Benrather Fußgängerzone Dankeszeichen mit Herzchen und Blümchen auf den Boden vor den Eingangstüren mit Kreide aufgemalt.

„Ich war total gerührt“, sagt Wolfering, der den Laden seit einigen Tagen alleine hütet. Seine beiden Angestellten hat er mit vollem Lohn nach Hause geschickt. Wer bei ihm derzeit noch persönlich Tee kaufen will, wird gebeten, zu schauen, ob schon andere Kunden im Laden sind. Aber für alle, die zu Hause bleiben, bietet er einen Lieferdienst an. Alles, was er mit dem Auto gut erreichen kann, bringt er persönlich vorbei, ansonsten nutzt er den Hermes-Dienst. „Es sind viele Stammkunden dabei, die bestellen“, sagt Wolfering. Die Kreidezeichnung vor seiner Tür hat ihn darin bestärkt, weiterzumachen mit dem, was er trotz der Corona-Krise gerade macht: Für andere Menschen da zu sein.