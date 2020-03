Krefelder Kirchen, Verbände und Vereine : Neue Angebote für die Zeit der Pandemie

Krefeld Der Evangelische Kirchenkreis veröffentlicht auf seiner Homepage jetzt die Rubrik „Gedanken zum Predigttext“, die man unter www.ekir.de/krefeld/augenblick-bitte.php findet. Ab nächster Woche werden dann auch Gottesdienste ge­streamt.

Der Malteser Hilfsdienst Krefeld bietet einen kostenfreien Einkaufsservice an und sucht noch ehrenamtliche Helfer, die die Bestellungen für Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs telefonisch aufnehmen, vor allem im Großhandel besorgen und sie bis vor die Haus- oder Wohnungstür liefern. Die Malteser finanzieren den Einkauf vor und erstellen eine Rechnung über den Wert der eingekauften Produkte. Die Bezahlung erfolgt im Nachhinein per Überweisung oder Lastschrift. Gebühren oder sonstige Kosten fallen nicht an. Wer den Einkaufsservice nutzen oder das Ehrenamtler-Team unterstützen möchte, kann sich unter der Rufnummer 0151 42542102 bei Gabi Lommetz, Koordinatorin Soziale Dienste, melden.