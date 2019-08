Brehm-Schule in Düsseldorf : i-Dötzchen starten ins Schulleben

Düsseldorf Im Mittelpunkt der Feier mit OB Thomas Geisel stand auch die Verkehrssicherheit.

(jopo) Farbenfrohe Girlanden schmücken den Schulhof der Brehm-Schule. Auf die Fähnchen haben die Schüler mit Buntstiften ihre Lieblingstiere gemalt. Mit dieser Dekoration wollen sie ihre Neulinge herzlich empfangen. 116 i-Dötzchen werden in diesem Jahr an der evangelischen Grundschule eingeschult. Die Erstklässler stehen auf dem Schulhof, kichern mit ihren neuen Freunden oder halten Ausschau nach Mama und Papa. Doch zu ihrer Einschulung haben sich nicht nur Eltern und Großeltern vor den Schulgebäuden versammelt. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wünscht den Neulingen einen guten Start in die Schulzeit. Gleichzeitig bittet er die Mütter und Väter, ihren Erstklässlern auf ihrem Schulweg zu vertrauen: „Manche Eltern würden ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren“, witzelt der Oberbürgermeister, „doch die Elterntaxis stellen für Kinder, die zu Fuß zur Schule gehen, eine große Gefahr dar.“

Auch Andreas Hartnigk (CDU), Vorsitzender der Verkehrswacht, begrüßt die i-Dötzchen und mahnt ihre Eltern zur Zurückhaltung. „Damit die Kinder die nötigen Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln können, müssen sie den Schulweg auch mal alleine meistern“, so Hartnigk. Um sicherzustellen, dass sie auch in der dunklen Jahreszeit von allen Verkehrsteilnehmern gesehen werden, schenkt die Verkehrswacht den rund 5700 Erstklässlern Düsseldorfs rote Käppis mit Reflektorstreifen. Dass diese Sicherheitsvorkehrungen nötig sind, beweist ein Blick in die aktuellen Unfallstatistiken: 2018 gerieten 66 Schüler zwischen sechs und 14 Jahren auf ihrem Schulweg in einen Unfall, acht davon wurden schwer verletzt.Verglichen mit den letzten drei Jahren verzeichnet die Verkehrswacht somit einen Anstieg der Unfallzahlen um rund 54 Prozent. Zum Abschluss der Einschulungsfeier erhält jedes i-Dötzchen einen mit Helium gefüllten Luftballon. Gleichzeitig lassen sie die Ballons in den Himmel steigen und mit ihnen ihre Wünsche für die Schuljahre: viel Spaß am Lernen und einen sicheren Schulweg.