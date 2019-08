Brauchtum in Düsseldorf : Früherer Kinderprinz ist gestorben

Brauchtum in Düsseldorf

Düsseldorf Nicht nur die Gemüter der Karnevalisten bewegte Philippe Reiß, als er vor fast 20 Jahren Kinderprinz in Düsseldorf war. Nach langem Kampf ist er nun seiner schweren Krankheit erlegen.

Philippe trat in vielen Sälen auf und bewegte die Herzen. Die Muskelerkrankung griff zuletzt auch sein Herz an. Philippes Mutter Mireille Dejean-Reiß, deren einziges Kind er war: „Er wollte nicht aufgeben, verlor trotzt seiner Krankheit nie seinen Lebensmut. Er schrieb Gedichte über das Glück des Daseins.“ Bei der Beisetzung erbat sie Spenden an AMF Telethon, eine Organisation, die die Forschung gegen Muskelerkrankungen vorantreibt.