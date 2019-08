Kunst in Düsseldorf : Kinder gestalten eine knallbunte Ausstellung im Salzmannbau

Bilk Rund 20 Nachwuchskünstler haben in den vergangenen Wochen ein Kunstwerk geschaffen.

Farben und Formen gehen ineinander über, große und kleine Leinwände korrespondieren im „Atelier am Eck“. In den Sommerferien entstand das neue Kunstprojekt im Salzmannbau, an dem sich rund 20 Kinder und Jugendliche beteiligten. Die Kulturförderung für Kinder beim BauKinderKultur-Projekt hat schon Tradition. Mit verschiedenen preisgekrönten Aktionen setzte BauKinderKultur in den letzten 20 Jahren Akzente. Die jungen Künstler engagieren sich frei mit Pinseln und Farben. Armando (8) freut sich: „Ich habe sehr schöne Kunstwerke gemacht und sehr viel Farbe benutzt.“ Ihm gefiel das gemeinsame Malen besonders gut. „Hier passen die Ecken der Kunstwerke aneinander“, erklärt Trisha (11) das Konzept des gemeinsamen Werks, das fast schlangenähnlich durch den Raum geht. Das künstlerische Thema „putit­together“ gelang in einer achttägigen Teamarbeit.