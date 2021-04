Fahrradtraining im Kindergarten : Üben für die große Fahrt

Ratheim Die Kinder der Kindertageseinrichtung Triangel in Ratheim werden von der Verkehrswacht schon früh auf den Straßenverkehr vorbereitet. Sicherheit steht an erster Stelle.

Freilich, für die Kinder ist die erste Fahrt auf dem Fahrrad etwas besonderes, doch auch für die Eltern wird es das sein. Ein Schritt Richtung Selbstständigkeit. Der aber will gut vorbereitet sein. In der Grundschule absolvieren die Schülerinnen und Schüler für gewöhnlich den Fahrradführerschein, bei dem die Kinder nachweisen, dass sie die Verkehrsregeln beherrschen und dass sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen können.

Die Grundlagen dafür werden aber früher gelegt. Teilweise schon in der Kita . Die Kreisverkehrswacht Heinsberg besuchte die Inklusive Kindertagesstätte Triangel der Lebenshilfe Heinsberg in Ratheim. Zunächst kam Verkehrssicherheitsberater Uwe Castens in die Einrichtung, um mit den Kindern die theoretischen Grundlagen zu üben. „Kinder gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Um ihre Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern, muss bereits früh mit der Aufklärungsarbeit begonnen werden“, sagt Johannes Kiwitt, der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Heinsberg.

Für die Übungsstunde hatten sich die Verantwortlichen einen sonnigen Frühlingstag ausgesucht, perfekte Bedingungen, um den sicheren Umgang auf zwei Rädern zu trainieren. Dafür wurde das ohnehin verkehrsberuhigte Gelände im Umfeld der Kita abgesperrt und kurzerhand ein Parcours errichtet. Slalom durch kleine Hütchen, einen Tennisball transportieren und nur eine Hand am Lenker haben, unter einer Schnur durchfahren, über einen schmalen Balken balancieren und über einen Huckel fahren: Uwe Castens hat die Nachwuchsradler, die alle nicht zum ersten Mal auf einem Zweirad saßen, ganz schön gefordert. Am Ende des Parcours hieß es drehen und Vollgas – und dann aber rechtzeitig vor einem Hindernis abbremsen. Da zeigten sich dann aber auch einige Probleme und Erzieherin Vera Kahn, die die Aktion koordinierte, musste die Strohpuppe das ein oder andere Mal wieder aufstellen.

„Bei diesen Übungen sehen wir, wer regelmäßig fährt“, sagt Kahn. Damit meint sie auch, man sehe, wer die Möglichkeit habe, regelmäßig zu fahren. Denn nicht allen Kindern ist das im heimischen Umfeld möglich. Daher sei die Spende der Verkehrswacht so wichtig, dass die Kinder auch in der Kita immer wieder ihre Sicherheit auf zwei Rädern trainieren können.

Eigentlich, so gesteht Uwe Castens, seien die Übungen auch zu schwer für die Kindergartenkinder. Doch der Verkehrssicherheitsbeamte habe sich bewusst dazu entschieden, die Kinder in diesem Maße zu fordern. Das nehme ihnen die Scheu, sagt er. Am wichtigsten sei ohnehin, dass die Kinder raus kommen, motorische Übungen absolvieren und einfach Spaß an der Bewegung haben. Bei dem ein oder anderen entwickle sich auch Ehrgeiz, es beim nächsten Mal besser zu machen. Zudem freute er sich, dass auch einige Eltern zur Unterstützung an den Übungen gekommen seien. „Ohne die Eltern würde es nicht funktionieren“, sagt er.