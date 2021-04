Straßenverkehr und Sicherheit in Mettmann : Rathaus wird Stopp für Elterntaxis

Rathaus als Halteplatz für Elterntaxis. „Eine gute Maßnahme“, lobt Horst Knoblich, Schulleiter des Konrad-Heresbach-Gymnasiums. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Zu Stoßzeiten bilden sich vorm Heresbach-Gymnasium durch Elterntaxis Knubbel. Um das Chaos aufzulösen, wurde jetzt eine Haltestelle für Eltern-Abholer errichtet.

(von) Natürlich, so berichtet Horst Knoblich, Schulleiter des Konrad-Heresbach-Gymnasiums, ist das Problem mit Helikoptereltern an Grundschulen größer als am Gymnasium. „Aber wenn von unseren 750 Schülern zu Nicht-Pandemiezeiten nur fünf Prozent zum Schulschluss um 13.20 Uhr mit dem Auto abgeholt werden, dann ist das ein Problem.“ Damit die so genannten Elterntaxis zukünftig nicht mehr die ohnehin schmale Laubacher Straße vor der Schule blockieren, hat die Verwaltung jetzt eine Haltestelle für diese privaten Abholer eingerichtet. „Direkt vor dem Haupteingang des Rathauses auf der Neanderstraße wurde eine neue Elternhaltestelle für die Schülerinnen und Schüler des benachbarten Konrad-Heresbach-Gymnasiums eingerichtet“, berichtet Christian Barra aus dem Büro der Bürgermeisterin.

Ziel der neuen Haltestelle – der zweiten nach einer bereits auf der Beethovenstraße für die Grundschüler der Schule Gruitener Straße existenten – ist es, den Verkehr vorm Gymnasium im Einbahnstraßenbereich zu entzerren und so die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. „Das ist eine gute Maßnahme“, beurteilt Horst Knoblich die Idee. In der Vergangenheit kam es dort oftmals zu gefährlichen Situationen, bei denen ein- und aussteigende Jugendliche von vorbeifahrenden Autos nicht oder zu schlecht wahrgenommen wurden, insbesondere zwischen haltenden Fahrzeugen und in den Wintermonaten. Auch gestresste Eltern, die in Eile auf dem eigenen Arbeitsweg die Kinder schnell aus dem Autos lassen wollen, achten dabei selten auf Dritte und gefährden oftmals durch ihr Verhalten andere. „Wir können immer nur an die Vernunft der Eltern appellieren“, betont der Schulleiter.

Parallel zum neuen Elternstopp am Rathaus wurde das absolute Halteverbot im Bereich des Schulhofes am Konrad-Heresbach-Gymnasium noch einmal deutlich verlängert, sodass es nun nicht mehr möglich ist, direkt vor der Schule zu halten.

Wie Marcel Alpkaya aus der städtischen Abteilung für Verkehrsinfrastruktur erklärt, wurde der Standort „von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, da hier eine Parkbucht abseits der Fahrbahn besteht und die Schüler bereits heute stets über den Mitarbeiterparkplatz des Rathauses in Richtung Konrad-Heresbach-Gymnasium gehen“ – der Hol- und Bringpunkt verändert und verlängert also nicht den gewohnten Schulweg. Eine weitere Elternhaltestelle soll für die Grundschule Spessartstraße kommen. Die Umsetzung erfolgt in Absprache mit dem Eigentümer des „Rewe“-Marktes an der Peckhauser Straße.

