Familie in Düsseldorf : Neue Tanztrends und Fledermäuse

Familienführung durchs Museum, Fledermaus-Rallye durch den Schlosspark und Tanzexperimente im Tanzhaus: Das und mehr sind die Tipps für Familie in Düsseldorf am Wochenende.

Was Familien am Wochenende erleben können:

Familienführung im SchifffahrtMuseum Bei einer öffentlichen Führung im SchifffahrtMuseum im Schlossturm, Burgplatz 30, am Sonntag, 1. September, 15 Uhr wird erklärt, was eine Dampfmaschine ist, wie ein Flaschenzug funktioniert und wa­rum eine Gierfähre keinen Treibstoff benötigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist sonntags frei. Infos unter 0211-8994195.

Open Studios Die Akademie des Tanzhauses NRW öffnet alle Tanzstudios. Bevor das Kurssemester am 2. September startet, sind Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren am Samstag, 31. August, von 14 bis 17 Uhr zu einem Streifzug durch das vielfältige Kurs- und Workshop-Programm eingeladen. Auf dem Programm zum Testen stehen Breakdance, Hip-Hop, Kreativer Tanz und Ballett, Modern Dance oder Dance Styles. Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren können verschiedene Kurse am Sonntag, 1. September, von 13 bis 18 Uhr ausprobieren. www.tanzhaus-nrw.de

Kids on Ice bei der DEG Kinder, die zwischen zwei und sechs Jahren alt sind, können mit den Profis aufs Eis und sich die richtige Technik beim Schlittschuhlaufen und beim Umgang mit dem Puck zeigen lassen, beim DEG Kids-on-Ice-Day am Samstag, 31. August, von 13 bis 14 Uhr. Eisgelaufen wird im Eisstadion an der Brehmstraße mit echter Eishockey-Ausrüstung und unter Anleitung erfahrener Trainer und aktueller DEG-Profis. Eine Anmeldung per E-Mail ist notwendig, unter info@deg.club mit der Angabe von Name, Alter, Schuh- und Kleidergröße. Die Ausrüstung wird gestellt.