Umstellung kostet mehr als 100 Millionen Euro: Einige Düsseldorfer Gymnasien verlieren wegen G9 Klassen

Die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ist eine Herkulesaufgabe. An manchen Standorten fehlen Räume. Wer nicht aus- und anbauen kann, muss weniger Schüler aufnehmen. Die Umstellung kostet mehr als 100 Millionen Euro.

Wird es neue Räume geben? Ja. „Wir rechnen mit mindestens 85 neuen Klassenräumen“, sagt Hintzsche. Neubauten hält der Spitzenbeamte für unausweichlich, „weil wir an vielen Standorten nicht weiter anbauen können“. Die eigentliche Veränderung tritt bereits 2023/24 ein, weil ab diesem Schuljahr die 10. Klassen erstmals in der Sekundarstufe I verbleiben, bislang gehörten sie zur Oberstufe. Der Wechsel dieser Stufe hat Auswirkungen auf Klassenstärke und Raumbedarf.

Außerdem wurden bei einigen Schulen bereits begonnene oder geplante Baumaßnahmen an den zusätzlichen Raumbedarf angepasst. Das gilt für die Neubauten des Gymnasiums in Grafental, des Luisen-Gymnasiums und des Wim-Wenders-Gymnasiums sowie für die Erweiterung des Comenius- und des Lessing-Gymnasiums sowie eine Baumaßnahme am Rückert-Gymnasium. In einigen Fällen kann es laut Verwaltung wegen der Neuplanung „zu vertretbaren Verzögerungen“ kommen.