Aktion am St.-Bernhard-Gymnasium Schiefbahn : Schüler laden mit Wimmelbild zur Rallye durch Willich ein

Willich Das St.-Bernhard-Gymnasium lädt zur Rallye ein. Grundlage ist das Willicher Weihnachts-Wimmelbild, das Ende November an einem Schulgebäude angebracht wird.

Das Schiefbahner St.-Bernhard-Gymnasium will am ersten Adventswochenende erstmals ein Weihnachts-Wimmelbild präsentieren. Das ist ein großes Fensterbild, das auf der rechten Seite des Gebäudes 5 des Gymnasiums angebracht wird. Die Schule nennt das Wimmelbild abgekürzt WWW – Willicher Weihnachts-Wimmelbild.

Hinter dem WWW steht das vorweihnachtliche, überdimensionale Fensterbild vom vergangenen Jahr. Die Klassen 7a und 7c überarbeiten es gerade zusammen mit Kunstlehrerin Dahlia Hartlieb und fügen auch viele neue Motive ein. Zu sehen sind klassische Weihnachtsmotive wie Lebkuchenmänner, ein Schneemann, origineller Baumschmuck, Wichtel und Geschenke. Der Weihnachtsmann fliegt in einem Heißluftballon durchs Bild. Auf einem magischen Einhorn reitet ein Weihnachtszwerg durch die Adventslandschaft. Engel zünden Kerzen an und schmücken den Baum.

Auf dem Wimmelbild geht es aber nicht nur weihnachtlich zu. Auch typische Willicher Motive sind zu sehen – und diese spielen eine besondere Rolle. „Wir möchten die Bürger mit dem WWW auf eine Rallye durch ihre Heimat einladen“, sagt Hartlieb. Es geht darum, die Willicher Motive auf dem Fensterbild zu entdecken und sie ihren Standorten zuzuordnen. Sollte zum Beispiel der Gänsejunge auftauchen, gilt es, dies zu notieren und mit den genauen Koordinaten anzugeben, wo der Standort ist. Wer alle Motive identifiziert und weiß, wo sie zu finden sind, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dazu müssen alle Objekte samt Standort per E-Mail an Hartlieb geschickt werden – bis zum 12. Dezember an d.hartlieb@stb-schulen-willich.de. Allerdings sollte man schnell sein, denn die ersten drei korrekten Einsendungen, die alles erkannt und zugeordnet haben, können sich auf Preise freuen.