Nach 0:6-Rückstand noch Sieg : Die große Fußballwelt redet über den kleinen VfL Benrath

Die Spieler des VfL Benrath machten am Freitagabend auch vor der Kamera des Teams von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs eine gute Figur. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Die dritte Mannschaft, die in der normalerweise wenig beachteten Kreisliga C spielt, drehte am Wochenende einen 0:6-Rückstand in einen 8:6-Sieg. Freitagabend rückte ein Kamerateam von „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ beim Training an.

Von Helmut Senf und Andrea Röhrig

Ewig ist es her, dass der VfL Benrath bundesweit viel Aufmerksamkeit bekommen hat: 1957 gewann die Mannschaft das Endspiel um die Deutsche Fußball-Amateurmeisterschaft gegen Alemannia 90 Berlin. Nun sorgt die dritte Mannschaft des Vereins medial für Furore. Die spielt in der Kreisklasse C; die Spiele und ihr Ausgang interessieren zumeist nur die Kicker selber und eine handvoll treuer Fans. Doch seit dem Wochenende ist das Team um Trainer Marvin Stark bundesweit in den Fußball-Fokus gerückt. Nach einem 0:6-Rückstand zur Halbzeit beim MSV Düsseldorf III drehten die Schlossstädter das Spiel und gewannen mit 8:6.

Auf seinem Instagram-Kanal verbreitete der VfL Benrath die Nachricht so: „Absoluter Wahnsinn, was sich da am Sonntagmorgen abspielte. Zur Pause lagen die Jungs unserer Dritten scheinbar aussichtslos zurück und mussten schon befürchten, zweistellig abgeschossen zu werden. Dann aber wurde der Schwierigkeitsgrad offenbar mal eben von ,Weltklasse‘ auf ,Amateur‘ gestellt und aus dem 0:6 wurde mal eben noch ein 8:6 gemacht. So sichern sich unsere Jungs nicht nur die drei Punkte, sondern gehen mit diesem Spielverlauf wohl in die Geschichtsbücher (mindestens mal des VfL) ein.“

Info Das ist der Verein VfL Benrath Historie Der VfL Benrath, 1906 gegründet, gehörte in den 1930er und 1940er Jahren den beiden höchsten deutschen Spielklassen an. Die Benrather Akteure Karl Hohmann, Josef Rasselnberg und Paul Mebus waren als Nationalspieler erfolgreich. 1957 wurde der VfL Deutscher Amateurmeister gegen Alemannia 90 Berlin.

Und nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Reaktionen werden in die Vereinshistorie eingehen, wie VfL-Vize Sebastian Linden als Vereins-Medienfachmann mit Blick auf die Flut von Reaktionen berichtet. Zahllose Glückwünsche feiern die Helden mit ungebrochener Euphorie. „Ti amo Benrath!“, formulierte ein User seine Begeisterung als Liebeserklärung. Und die sensationelle Acht-Tore-Aufholjagd hat nicht nur in Medien in Deutschland wie Spox, Kicker oder Runsport (Sat1) Beachtung gefunden, sondern sogar europa- und weltweit. „Anerkennende Kommentaren gab es auch in Honduras und Argentinien“, freut sich Linden. In Kolumbien wurde den Benrathern gar ein Video auf Youtube gewidmet. „Es ist einfach schön, wenn auch der Amateurfußball eine solche Aufmerksamkeit erfährt“, urteilt Linden.

Wenn das Spiel nicht mal ein Thema für die Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ist, die jeden Sonntagabend nach der Sportschau im dritten Programm läuft. Auch auf deren Instagram-Kanal fand das unglaubliche Spiel schon seine Würdigung: „Wir sind uns nicht sicher, ob wir wissen wollen, wie die Halbzeitansprache ausgesehen haben muss“, heißt es da.

Aber die war halb so schlimm. „Ich bin noch immer überwältigt“, sagt Trainer Marvin Stark, der sich wegen des personellen Engpasses selbst auf seiner einst angestammten Position im Tor hatte aufstellen müssen. Trotz des schier uneinholbaren Rückstandes sei die Stimmung zur Halbzeitpause keineswegs gedrückt gewesen, erinnert sich der mitspielende Übungsleiter. „Kämpfen! Laufen! Leidenschaft!“ habe er in seiner Kabinenansprache von seinen Jungs gefordert. Und tatsächlich – die Mannschaft hat mit Wiederanpfiff Charakter bewiesen. Für die VfL-Akteure ist das sportliche Highlight ihrer Karriere auch Tage später kaum zu fassen.

Selbst der am Ende unterlegene MSV zollte Respekt. „Hut ab vor Eurer Leistung“, hieß es nach Spielschluss seitens des fairen Verlierers. Der MSV-Coach spendierte Trainer Stark sogar einen 20-Euro-Schein für eine Kiste Bier. „Das erlebt man auch nicht oft“, zeigte sich Stark merklich beeindruckt.

Auch die deutsche Fußball-Bibel, der Kicker, fand den Ausgang des Spiels würdig, das Spielergebnis auf Instagram hochleben zu lassen: „Was zur Halbzeitpause nach einem Debakel für die dritte Mannschaft des VfL Benrath aussah, endete letztendlich mit einer der wohl fulminantesten Aufholjagden der Kreisliga.“ Auch hier fragt sich der Autor, was Marvin Stark in der Halbzeitpause zu seinen Jungs gesagt hat. Das verriet er übrigens schon im Interview mit dem Fupanet: „Als Spieler und Torhüter sehr bitter, da ich selbst auch beim dritten Gegentor nicht gut aussah, doch als Trainer nochmal eine andere Hausnummer.“ Vielleicht waren seine Umstellungen nach der Halbzeitpause auf eine Dreierkette und zwei Stürmer der Schlüssel des großen Erfolgs.

Die Redaktion von „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ stand Freitagabend um 19.30 Uhr zum Training der dritten Mannschaft mit einem Kamerateam parat, um sich die unglaubliche Geschichte dieses denkwürdigen Fußballspiels erzählen zu lassen. Immerhin, da kann sich der Verein sicher sein, wird der Beitrag nicht in der Kategorie zum „Kacktor des Monats“ laufen. VfL-Vize Sebastian Linden: „Das wird ein lustiger Beitrag.“