Bayers Gegner im Check : Vorsicht vor Frankfurts Standards – und Randal Kolo Muani

Leverkusen Die Eintracht hat sich nach dem Europa-League-Sieg prominent verstärkt – unter anderem mit Mario Götze und dem ehemaligen Leverkusener Lucas Alario. Für Aufsehen sorgt aber vor allem ein „Schnäppchen“ aus Nantes.

Die Form Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga beim VfL Bochum (0:3) und in der Champions League in London steht das Team von Trainer Oliver Glasner unter Zugzwang, liegt in der Liga aber mit 14 Punkten auf Platz acht in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Bei aller Spielfreude und Variabilität bietet Frankfurt seinen Gegnern in der Rückwärtsbewegung immer wieder Räume an. Die Eintracht ist aktuell eine Wundertüte, die zu Kantersiegen wie beim 4:0 gegen Leipzig ebenso in der Lage ist, wie zu desolaten Niederlagen wie beim 1:6 gegen die Bayern – oder eben der Pleite zuletzt in Bochum.