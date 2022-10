Bauprojekt in Düsseldorf : Grundstein für nachhaltigen Euref-Campus gelegt

Düsseldorf Der erste Bauabschnitt des Innovationscampus am Flughafen soll 2024 fertig sein, die Arbeiten kommen aktuell gut voran. Zur Grundsteinlegung kam auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Eines der am meisten beachteten Bauprojekte der Stadt nimmt Form an: Am Euref-Campus in Lichtenbroich ist am Donnerstag feierlich der Grundstein gelegt worden. 2024 soll der erste Abschnitt des Neubaus fertiggestellt sein, der Nachhaltigkeit als oberste Maxime präsentiert und vor allem Unternehmen rund um den Bereich Elektromobilität ansiedeln will. „Wir werden kein Gas, kein Öl, keine Kohle brauchen, und wir emittieren kein CO 2 “, sagte Euref-Vorstandschef Reinhard Müller vor den mehr als 200 geladenen Gästen der Veranstaltung. Der Campus zeige, dass die Energiewende „machbar, möglich und bezahlbar“ sei.