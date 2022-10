Licht aus in Düsseldorf : Polizei und Stadt beraten über Ersatzbeleuchtung für abgeschaltete Gaslaternen

Es gibt Beratungen, für bald nachts abschaltete Gaslaternen eine Ersatzbeleuchtung aufzustellen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Düsseldorfs Gaslaternen werden teilweise in Zukunft nachts ausgeschaltet. Polizei und Stadt beraten, welche Standorte für eine Ersatzbeleuchtung infrage kommen. Die Abschaltungen sind aber nicht die Ursache für aktuelle Störungen.

Von Hendrik Gaasterland

Ein Teil der Gaslaternen in Düsseldorf wird in Zukunft zur Energieeinsparung nicht mehr so lange leuchten wie in der Vergangenheit. Um in der Dunkelheit für Sicherheit zu sorgen, befindet sich die Polizei mit der Stadt in Gesprächen, ob und welche Standorte für eine mobile Ersatzbeleuchtung infrage kommen. Welche das sein könnten, ließ ein Polizeisprecher auf Anfrage aus taktischen Gründen unbeantwortet.

An Wochenenden (Nächte auf Samstag und Sonntag) und vor Feiertagen gehen nun um 3 Uhr etwa 8000 der insgesamt rund 14.000 historischen Gaslaternen aus. Zwei Stunden später werden sie wieder eingeschaltet. Für die anderen Tage beschloss der Krisenstab der Stadt die Abschaltung von 1 bis 5 Uhr, analog zur Betriebspause der Rheinbahn. Die nächtlichen Abschaltungen stehen aber in keinem Zusammenhang mit aktuellen Störungen bei Gaslaternen im Stadtgebiet, wie etwa zuletzt an der Rolandstraße in Golzheim. Dort berichtete eine Anwohnerin, dass die Gaslaterne vor ihrer Haustür insgesamt zwölf Tage lang Tag und Nacht brannte.

Ein Stadtsprecher bestätigte die Störung: „Der Netzgesellschaft liegen Störungsmeldungen für zwei Gaslaternen an der Rolandstraße vor. Beide werden derzeit bearbeitet.“ Auch im Volksgarten sollen Gaslaternen noch am Vormittag gebrannt haben. „In den vergangenen zwei Wochen wurden insgesamt 28 Gaslaternen aus dem gesamten Stadtgebiet bei der Netzgesellschaft gemeldet, die tagsüber leuchteten“, berichtet der Stadtsprecher. Die Ursachen für die Störungen seien unterschiedlich, konkreter wurde die Verwaltung nicht. Die Leuchten werden laut Stadt regelmäßig gewartet, Meldungen zu Störungen bearbeitet und Störungen behoben. Die Netzgesellschaft unternimmt dazu regelmäßig Kontrollfahrten in der Nacht. „Daher sind Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu tagsüber leuchtenden Gaslaternen stets hilfreich“, sagt der Sprecher.