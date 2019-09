Gartenamt nimmt Eier aus den Nestern : Zahl der Kanadagänse in Düsseldorf nicht weiter gestiegen

Zahl der Kanadagänse in Düsseldorf nicht weiter gestiegen

Die Kandagänse leben vor allen in den Parks, wie hier dem Südpark. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf In Düsseldorf leben nicht mehr Kanadagänse als vor einem Jahr – aus Sicht der Stadt ist das ein Erfolg des sogenannten Gänsemanagements. Offenbar wirkt der Eier-Klau.

Demnach stagniert die Zahl der Gänse im Stadtgebiet bei rund 1400. Ohne Gegenmaßnahmen wäre die Zahl der Tiere auf 1680 gestiegen, heißt es in einer Mitteilung des Gartenamts.

In den Parks ist die Zahl der Gänse den Zählungen zufolge sogar rückläufig. Dort wurden nach Ende der Brutsaison 907 Tiere gezählt, vor zwei Jahren waren es 966 gewesen.

Wie in ganz Deutschland hat sich die aus Nordamerika stammende Art in den vergangenen Jahren massiv ausgebreitet: Von 2009 bis 2017 hat sich die Zahl der Kanadagänse in Düsseldorf verdoppelt.