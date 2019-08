Kostenpflichtiger Inhalt: Siegeszug der Kanadagans in Düsseldorf : Gans schön hartnäckig

Kanadagänse auf einer Wiese am Löricker Freibad. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Parks in Düsseldorf sind fest in der Hand der Kanadagans. Über ein Tier, das sich nicht vom Menschen managen lassen will.