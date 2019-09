Schulbau in Düsseldorf : Die Stadt trifft keine Schuld

Meinung Düsseldorf Dass die Stadt gut eine Milliarde Euro bis zum Jahr 2025 in ihre Schulen investiert, ist gut und richtig. Dass die Kosten dafür in Millionenhöhe steigen, mag auf den ersten Blick schlecht sein.

Die Stadt muss also in den sauren Apfel beißen und die Mehrkosten in Kauf nehmen. Die Investitionen in die Schullandschaft zurückzustellen, wäre ein Fehler.