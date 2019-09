Ungarntage Düsseldorf 2019 : Ungarn erleben im „Hundorf“

Düsseldorf Zum vierten Mal laden die Ungarn-Tage auf dem Marktplatz am Rathaus ein, ein Stück Ungarn in Deutschland zu erleben.

Balázs Szegner, Generalkonsul von Ungarn, lädt vier Tage lang, von Donnerstag bis Sonntag, zu den Ungarn-Tagen auf den Marktplatz vor dem Rathaus ein. Auf 2500 Quadratmetern und an 33 Ständen wird ein Schaufenster mit landestypischen Spezialitäten eröffnet. An den Marktständen präsentieren die Aussteller „was unser Land kulinarisch und kulturell zu bieten hat“, sagt der aus Budapest stammende Generalkonsul.

Ausstellung Vor 30 Jahren, am 10. September 1989, öffnete Ungarn um Mitternacht die Grenze für die DDR-Flüchtlinge. Einige Wochen später, am 9. November, fiel die Berliner Mauer. Eine Foto-Ausstellung erinnert während der Ungarn-Tage an diesen historischen Ereignisse.

Klein-Ungarn bietet ein vielfältiges Programm aus traditioneller Musik, klassisch ungarischem Tanz sowie Ausstellern, die eine Vielzahl an ungarischen Produkten anbieten – und das nicht nur für die 20.000 ungarischen Staatsbürger in Nordrhein-Westfalen, sondern für jedermann, der mehr über die Tradition des Landes und über die jüngste Geschichte der deutsch-ungarischen Beziehungen, zum Beispiel die Grenzöffnung 1989 zu erfahren.

Im Zelt der Hungarika warten nicht nur Gulasch und Paprika, sondern dort kann man erfahren, was sonst noch typisch ungarisch ist. So ist der Vitéz Kürtös im ganzen Land bekannt und ist die einzige bekannte Sekler Cake (kürtőskalács) Marke in Ungarn. Der Vitéz Kürtös ist einer der Pioniere, der die traditionelle Art diesen Kuchen zu backen wiederbelebt hat, mit dem Ziel, ihn in der ganzen Welt bekannt zu machen. Irgendwann soll der Sekler Cake eine ebensolche landestypische Spezialität sein wie die Pizza in Italien oder das Croissant in Frankreich.