Programm-Kritik : Youtube und Kinobühne sind nicht das Gleiche

Der Youtuber Dominik Porschen ist mit seinem Bühnenprogramm „Spoil doch!“ auf Tour. Am Dienstag machte er Halt im Düsseldorfer CineStar. Ein Auftritt mit Abwechslung, Überraschung und Überlänge.

„Es ist so geil, dass ihr Geld dafür bezahlt habt, was ihr sonst umsonst bekommt“, begrüßte Porschen seine Zuschauer in einem Einspielfilm. Denn normalerweise kritisiert Porschen auf seinem Youtube-Kanal „Filmlounge“. Dabei spricht er auch mit Stars wie Hugh Jackman und Hugh Grant. Und genau das gab es eben auch im CineStar zu sehen. Der Bonus: Porschen kam auch vor die Leinwand und brachte Steven Gätjen sowie Live-Musik mit. Überraschend dabei: Porschen kann selbst ganz gut singen und Moderator Gätjen gab einen Blick hinter die Oscar-Kulissen.