In Beauty-Praxis : Weitere Tote nach Schönheits-OP in Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitag war eine Frau nach einer Schönheitsoperation durch einen Düsseldorfer Arzt gestorben. Nun wurde ein weiterer Todesfall aus dem vergangenen Jahr bekannt, der sich nach einem Eingriff in derselben Praxis zugetragen hat.

Nachdem in der vergangenen Woche eine Frau nach einer Schönheitsoperation eines Düsseldorfer Arztes gestorben war, ist nun ein weiterer Todesfall bekannt geworden. So soll bereits vor einem Jahr eine Frau nach der Behandlung durch den Arzt zu Tode gekommen sein, wie Staatsanwalt Uwe Kessel auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. In beiden Fällen wurden durch die Staatsanwaltschaft Todesermittlungsverfahren eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen sind. So wurde bei dem Todesfall aus dem vergangenen Jahr eine chemisch-toxikologische Untersuchung bezüglich der verabreichten Medikamente angeordnet, deren Ergebnisse auch nach einem Jahr noch nicht vorliegen. Entsprechend müsse auch bei dem Vorfall von vergangener Woche mit längeren Ermittlungen gerechnet werden.