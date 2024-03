Düsseldorfer Mediziner warnt „Zu wenige gehen zur Darmkrebsvorsorge“

Wer die Diagnose erhalten hat, an Darmkrebs erkrankt zu sein, sollte sich unbedingt in einem von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Darmkrebszentrum behandeln lassen, denn durch Studien ist belegt, dass dann nicht nur deutlich weniger Komplikationen auftreten, sondern auch die Überlebenschancen steigen. Düsseldorf ist hier sehr gut aufgestellt, denn in der Stadt gibt es vier solcher Darmkrebszentren, und zwar neben dem Marienhospital an der Uniklinik sowie am EVK und am Florence-Nightingale-Krankenhaus.