45 Jahre Mitglied des Weseler Rates CDU-Urgestein Rudi Spelmanns ist gestorben

Wesel · Mit 86 Jahren ist Wesels langjähriger CDU-Fraktionschef Rudi Spelmanns verstorben. 45 Jahre lang war er Mitglied des Rates und hat sich in dieser Zeit stets als „Anwalt der kleinen Leute“ gesehen. Am Dienstag wird der Träger des Verdienstkreuzes am Bande beigesetzt.

05.04.2024 , 15:10 Uhr

Rudi Spelmanns war 45 Jahre lang Mitglied des Weseler Rates und von 1998 bis 2010 Fraktionschef der CDU. Foto: Malz, Ekkehart (ema)