Lörick : Radweg Böhlerstraße endet im Nichts

Lörick Die Stadt Meerbusch hat einen Radweg hinter dem Areal Böhler als Verbindung nach Düsseldorf gebaut. Da die Landeshauptstadt den Weg aber nicht fortsetzt, entstehen oft gefährliche Situationen.

Der neue Radweg beginnt am Landsknecht/Poststraße in Büderich und führt bis zum Areal Böhler an die Hansaallee heran. Dann aber landen die Radfahrer im Nirgendwo. Zumindest nicht auf einem weiteren Düsseldorfer Radweg, sondern an einer belebten und unübersichtlichen Kreuzung. Denn genau am Ende des 1190 Meter langen Radwegs befindet sich die viel befahrene Einfahrt zum Areal Böhler.

Das ärgert und besorgt einen Mann ganz besonders: Patric Gellenbeck, Standortleiter des Areal Böhler, sieht jeden Tag, welche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer an der Einfahrt zu seinem Gelände bestehen. Denn die Radfahrer, die aus Meerbusch kommen, müssen sich durch die zahlreichen Pkw, aber vor allem Lkw schlängeln, die die Hansaallee oder die Böhlerstraße befahren. Die einen in die Richtung, die anderen in die – hinzu kommt der Anlieferverkehr fürs Areal, der sich an der Engstelle schon mal extrem knubbelt. Dass dort ein Radfahrer in einen Unfall verwickelt wird, sei sicher nur eine Frage der Zeit, so Gellenbeck. Jetzt will die Stadt ein kleines Stück Fläche von ihm – genau dort, wo die Fahnenmasten stehen –, um einen Fahrradständer aufzustellen. Das hält Gellenbeck für nicht sinnvoll, weil es die Situation noch mehr verschärft. Denn dort sollen die Fahrradfahrer ihr Rad abstellen, die zur Bahnhaltestelle gehen wollen. „Auch die müssen dann über die Straße und mitten durch den Verkehr.“ Gellenbecks Lösungsvorschlag: Er wäre zu Gesprächen bereit, ein Teil des gegenüberliegenden Grundstücks abzugeben, damit die jetzt noch gefährliche und unübersichtliche Kurve vergrößert werden kann.