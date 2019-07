87-Jähriger in Düsseldorf beraubt : 1000 Euro mit Beschmutzer-Trick erbeutet - Polizei sucht Zeugen

87-Jähriger in Düsseldorf beraubt

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf sucht einen Dieb, der einem 87-Jährigen auf offener Straße die Geldbörse mit 1000 Euro geraubt hat. Der Täter nutzte dafür den sogenannten Beschmutzer-Trick.

Nachdem es keine weiteren Ermittlungsansätze mehr gibt, wendet sich die Kriminalpolizei nun mit Bildern des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Der Mann auf den Fotos spähte den 87-jährigen Erkrather offenbar am Schalter einer Bank an der Schadowstraße aus. Anschließend folgte er dem Rentner zur Haltestelle an der Jacobistraße.