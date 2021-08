Wahl in Düsseldorf : Von der Pandemie gefrustete Eltern wollen ins Parlament

Nele Flüchter (39) führt die NRW-Landesliste an. Foto: Flüchter

Düsseldorf An der Spitze der neu gegründeten Partei „Lobbyisten für Kinder“ steht eine Düsseldorferin. Was sie und ihre Mitstreiter in die Politik treibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

(jj) Der Frust vieler Eltern über den Umgang mit Kindern und Familien in der Pandemie mündet in ein konkretes politisches Engagement. Mit einer eigenen Landesliste tritt die im Frühjahr in Bayern gegründete Partei „Lobbyisten für Kinder“ (LfK) nun auch in Nordrhein-Westfalen mit einer eigenen Landesliste bei der Bundestagswahl an. Auf den beiden ersten Plätzen stehen die Düsseldorfer Pädagogin Nele Flüchter (39) und die Bielefelder Jura-Professorin Nicole Reese (48). Beide haben als Mütter die Folgen der Pandemie unmittelbar erlebt. „Als Home-Schooler, Home-Kindergärtner und Home-Officer sind wir wütend und müde und wünschen uns eine andere Familienpolitik“, sagen sie.