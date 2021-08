Beschwerde zurückgewiesen : Grüne bleiben im Saarland endgültig von der Wahl ausgeschlossen

Berlin Die Grünen dürfen im Saarland keine Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen, das hat der Bundeswahlausschuss jetzt entschieden. Der Partei entgehen damit voraussichtlich mehrere zehntausend Stimmen.

Die Grünen im Saarland dürfen endgültig nicht mit einer Landesliste an der Bundestagswahl teilnehmen. Das hat der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag in Berlin entschieden. Er wies die Beschwerde der Grünen gegen eine vorausgegangene gleichlautende Entscheidung des Landeswahlausschusses zurück.