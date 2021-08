Mobilität in Düsseldorf : Neue Fahrplanänderungen rund um den Bilker Bahnhof

Düsseldorf Im nächsten Bauabschnitt wird die Deutsche Bahn den neuen Bahnsteig anlegen. Die S-Bahn-Station in Bilk wird zum Regionalhalt ausgebaut und damit zu einem der wichtigsten Stationen für Düsseldorf.

(nika) Der neue Regional-Halt in Bilk nimmt langsam Formen an. In der nächsten Woche starten die Bauarbeiten für den neuen Bahnsteig, an dem in Zukunft Regionalzüge aus Krefeld, Neuss und Mönchengladbach halten sollen. Kostenpflichtiger Inhalt Wenn die Arbeiten beendet sind, wird der Bahnhof in Bilk der drittwichtigste der Stadt, nach dem Hauptbahnhof und der Station am Flughafen. Doppelt so viele Menschen wie heute (knapp 10.700) werden dann in Bilk um- und aussteigen.