Feuer zerstörte 38 Busse : Rheinbahn hält trotz Brandserie an E-Bussen fest

Foto: Rheinbahn 20 Bilder Großbrand in Rheinbahn-Abstellhalle in Düsseldorf

Düsseldorf Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Hannover und Stuttgart haben Busdepots gebrannt. Immer waren dort auch E-Busse abgestellt. München legt seine Fahrzeuge still. Die Rheinbahn entscheidet anders – und verweist auf ein bislang unbekanntes Ergebnis des Brandgutachtens.