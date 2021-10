Altbatterie-Behälter brennt : Feuer in Kaufland-Filiale in Düsseldorf-Derendorf

Düsseldorf In der Filiale am Professor-Neyses-Platz in Derendorf hat es in der Nacht zu Samstag gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Behälter mit gebrauchten Batterien in Flammen. Die Filiale bleibt vorübergehend geschlossen.

Im Kassenbereich einer Kaufland-Filiale in Düsseldorf-Derendorf hat es in der Nacht zu Samstag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie durch die automatische Brandmeldeanlage des Geschäfts alarmiert. Beim Eintreffen hätten die Einsatzkräfte erkannt, dass ein Behälter mit gebrauchten Batterien im Kassenbereich brannte. Noch bevor Verstärkung am Professor-Neyses-Platz eintraf, breitete sich das Feuer aus.

Schlimmeres habe durch die Sprinkleranlage verhindert werden können. Der rund 5000 Quadratmeter große Verkaufsraum wurde jedoch stark verraucht. Die Löscharbeiten dauerten bis 2 Uhr nachts an. Der geschätzte Sachschaden liegt laut Feuerwehr bei rund 30.000 Euro.

Wie Kaufland mitteilte, bleibt die Filiale vorerst geschlossen. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen habe. Das konnte die Polizei am Samstag jedoch nicht bestätigen.

(bora)