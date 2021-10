Düsseldorf-Friedrichstadt : Täter verteidigt Diebesgut mit Regenschirm

Düsseldorf Mit einem Schirm hat ein mutmaßlicher Ladendieb auf Angestellte eines Geschäfts in Düsseldorf-Friedrichstadt eingeschlagen, um seine Beute nicht wieder herausrücken zu müssen. Dann ergriff er die Flucht. Später wurde er gefasst - und er hatte nicht nur die Beute dabei.

Durch Schlagen mit einem Regenschirm hat ein 34 Jahre alter Ladendieb am Montagvormittag in einem Supermarkt in Friedrichstadt versucht, im Besitz seiner Beute zu bleiben. Er hatte diverse Lebensmittel entwendet, Angestellte geschlagen und im Anschluss die Flucht ergriffen.

Polizeibeamte konnten ihn in der Nähe des Tatorts mitsamt der Beute und Betäubungsmitteln aufgreifen und festnehmen. Der 34 Jahre alte Intensivtäter sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zur Tatzeit beobachtete ein Angestellter der Filiale an der Scheurenstraße einen Mann, der diverse Gegenstände aus den Regalen nahm, diese in eine Tüte einwickelte und, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollte. Am Ausgang sprachen ihn die Supermarktmitarbeiter an, woraufhin der Mann aggressiv reagierte und nach einem kurzen Wortgefecht mit einem Regenschirm auf die Angestellten einschlug.