Düsseldorf feiert Literaturfest nach der Corona-Pause : Bücherbummel auf der Kö mit großem Literaturprogramm

Der Bestsellerautor aus Düsseldorf: Horst Eckert. Foto: K. Wewer/Kathie Wewer

Düsseldorf Vier Tage lang taucht die Landeshauptstadt wieder tief in die Welt der Bücher ein. Allein auf der Lesebühne an der Königsallee werden 48 Autorinnen und Autoren aus der Region ihre Werke vorstellen.

Nach einem Jahr Corona-Pause startet ab Donnerstag (14. Oktober) wieder der Bücherbummel auf der Kö mit einem abwechslungsreichen großen Literatur- und Begleitprogramm. Zum ersten Mal und damit längst überfällig treffen sich an allen vier Tagen 48 Autor/-innen aus der Region auf der Lesebühne an der Kreuzung Kö und Königsstraße, um sich und ihre Werke dem Publikum vorzustellen. Inhaltlich ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei, vom Krimi, über Fantasy und Liebesroman bis zum autobiografisch gefärbten Sachbuch, ist einiges zu entdecken.

Auf der Zakk-Bühne mit Loungelandschaft Kö/Ecke Grünstraße stehen Kleinkunst, Poetry Slam und Musik auf dem Programm. Dort wird diesmal die Unterhaltung für kleine Bücherwürmer mit dem Puppentheater Wodo und Bauchkribbeln angeboten. Vorlesepate ist Wolfgang „Krumi“ Krumnacke. Das Literaturbüro NRW präsentiert im Salon des Amateurs am Grabbeplatz am Donnerstag (14. Oktober) Kristof Magnusson, der Auszüge aus „Ein Mann der Kunst“ vorstellt und damit einen Einblick in den Kunstbetrieb gibt. Beginn: 19 Uhr mit anschließendem Autorengespräch.

Am Freitag (15. Oktober) geht es auf Spurensuche der „Düsseldorfer Worte“. Zum zweiten Mal lesen stadtbekannte Schriftsteller in der „Nacht der Düsseldorfer Literatur“ an unterschiedlichsten Orten zwischen Hauptbahnhof und Carlstadt, wie das Heinrich-Heine-Institut, ParkKultur, Tobacco Linzbach und die Destille, aus ihren aktuellen Büchern, darunter Ingo Bott, „Krimi Cop“ Klaus Stickelbroeck, Ersin Dalga oder Philipp Schiemann. Beginn: 18 Uhr.

Im wahrsten Sinne des Wortes mordsspannend wird es am Samstag (16. Oktober) beim „Literarischen Spaziergang durch das kriminalistische Düsseldorf“ mit Maren Jungclaus. Die Teilnehmer folgen den Ermittlungen von Kommissaren und Detektiven aus der Feder von Stefanie Koch, Horst Eckert oder Sabine Klewe. Beginn: 13 Uhr. Schließlich ist Schauspieler und Rezitator Ben Becker am Freitag (15. Oktober) mit seinem Solo-Performance „Ich, Judas“ zu Gast in der Johanneskirche. Beginn: 20 Uhr. (Tickets nur online über Eventim).

Thomas Geisel stellt am Samstag (16. Oktober) auf der großen Bühne Kö/Ecke Steinstraße sein Buch „Grenzgänger“ vor, in dem er auf bewegte sechs Jahre als Oberbürgermeister zurückblickt. Beginn: 18 Uhr – mit anschließendem Publikumsgespräch.