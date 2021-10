Feuer in Viersen : Brandstiftung auf Jugendtreff-Dach?

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Auf dem Dach eines Jugendtreffs an der Stadtwaldstraße in Viersen hat es am Donnerstag gebrannt. Gegen 5.40 Uhr seien Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, berichtete ein Polizeisprecher. „Ein größerer Schaden entstand nicht, Menschen wurden nicht verletzt.“ Nach ersten Ermittlungen gehe die Polizei davon aus, „dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde“.

Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht, nur ein kleiner Teil des Daches sei beschädigt worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Wer zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen im Bereich des Jugendtreffs beobachtet hat, kann dies unter Telefon 02162 3770 melden.

(naf)