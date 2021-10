Einsatz in Leverkusen : Kripo ermittelt nach Feuer in leerem Gebäude

Einsatz an der Geschwister-Scholl-Straße in Alkenrath (Symbolfoto). Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Leverkusen Die Feuerwehr hat am Sonntagabend ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude an der Geschwister-Scholl-Straße gelöscht. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 17.20 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Leitstalle eingegangen. Rauch trete aus, und es seien Rauchmelder zu hören. Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Schlebusch rückten aus.

Obwohl das Gebäude schon seit längerer Zeit leer steht, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen darin befanden. Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutzgerät drangen in das verrauchte Gebäude ein, suchten ergebnislos nach möglichen Personen und löschten den Brand. Gebrannt hatten diverse Gegenstände, unter anderem eine Matratze und eine Tür. Da sich der Brandrauch nahezu im gesamten Gebäude verteilt hatte, entrauchten die Helfer das Gebäude unter Einsatz von Hochleistungslüftern.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 33 Kräften und elf Fahrzeugen im Einsatz.

(bu)